محافظ الجيزة يتفقد المحاور المرورية والشوارع الجاري تطويرها

الجيزة - أ ش أ:

تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، شارع عثمان محرم استعدادا لرصفه وتطويره نظرًا لما يعانيه من سوء حالة الرصف وكثرة الإشغالات وتعديات المحلات والباعة علي نهر الطريق.

ووجه راشد، رئيس حي الطالبية بمواصلة إزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة بالشارع وعمل دراسة مرورية لإعادة تخطيط المنطقة مروريًا بالكامل لمنع السير عكس الاتجاه ولحل مشكلة الاختناقات والتكدسات المرورية بالشارع والمنطقة بالكامل.

كما وجه المحافظ بإزالة شادر للأغنام بشارع العروبة واستغلال الأراضي الفضاء بالشارع في إنشاء ساحات انتظار للسيارات لعدم انتظار المواطنين الخاطىء بنهر الطريق.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، عددًا من المحاور المرورية والشوارع الجاري رصفها وتطويرها بنطاق حي العمرانية والطالبية.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بشارع أحمد لطفي السيد بطول ٥٠٠م وتكلفة إجمالية 2,3 مليون جنيه حيث سيتم رصفه وتوسعته ليصبح عرض الشارع ١٠ أمتار مما يساهم في تخفيف الضغط على شارعي فيصل والهرم .

وأوضح راشد أن أعمال الرصف تأتي في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة تساهم في تفتيت التكدسات المرورية خاصة في الأحياء التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية إضافة إلى تطوير ورصف الشوارع العرضية الموازية للمحاور المرورية الرئيسية لتخفيف الضغط عليها.

وأكد راشد على إزالة كافة تعديات المحلات الموجودة على خطوط التنظيم ورفع الإشغالات الموجودة بالشارع ومراجعة تراخيص الأكشاك والشوادر الموجودة به والتنبيه عليهم بالالتزام بالمسطحات والمساحات الممنوحة لهم ، موجهاً مدير مديرية الطرق بالتنبيه على شركة الرصف المنفذة بمراعاة تنفيذ بالوعات المطر وتغطية كابلات الكهرباء الموجودة بالشارع بطريقة فنية وأمنة وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء إضافة إلى المتابعة الجادة للشركة لتنفيذ أعمال الرصف طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية والهندسية السليمة.

وشدد راشد على ضرورة توقيع الحجز الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال معرض سيارات لقيامه بانتظار الخاطىء أعلى أرصفة المشاة.

كما حرص المحافظ على تفقد أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق المريوطية، موجها رئيس مدينة الجيزة ومدير مديرية الطرق بالتنبيه علي الشركة بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف في أسرع وقت ممكن طبقاً للجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ ، خلال الجولة، اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس هيئة النظافة ورئيس حي الطالبية.