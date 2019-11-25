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بالشروط والأماكن.. "الأوقاف" تطرح شقق إسكان اجتماعي للعاملين

02:18 م الإثنين 25 نوفمبر 2019
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، توفير 107 شقق بنظام الإسكان الاجتماعي للأئمة والعاملين بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة، وتفعيلاً للبروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وطالبت الأوقاف، ممن تتوافر فيهم شروط حجز هذه الوحدات الراغبين في التقدم للحصول عليه التقديم عبر الموقع الموقع الإلكتروني، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ الإعلان، طبقا للشروط الآتية:​

الشروط والأماكن

الشروط والأماكن

وزارة الأوقاف الإسكان الاجتماعي الأئمة طرح شقق

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