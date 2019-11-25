أول تحرك من "البيئة" بعد أزمة مصنع كيما بأسوان

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والذي توجه إلى أسوان بمشاركة إدارتي التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، وذلك فور تلقي بلاغ من أهالي منطقتي المحمودية وكيما بوجود انبعاثات ضارة صباح اليوم وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالي.

كانت وزيرة البيئة عقدت اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال في أوائل الشهر الجاري لحل المشاكل البيئية بالمصنع بشكل نهائي وإيقاف التلوث الصادر منه ومن المقرر أن يتم رفع تقرير إلى وزيرة البيئة عن الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ومحافظة أسوان.

وأوضح مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة أسوان، أنه سيتم إرسال تقرير اللجنة المشكلة للجهات المختصة فور الانتهاء من عملها: "جرى تحرير عدة محاضر بيئية للمصنع القديم، بسبب وجود انبعاثات ضارة وملوثة للهواء أثناء تشغيله"، لافتًا إلى أن تشغيل المصنع الجديد سيقضي على هذه المخالفات.

وارتفع عدد حالات الاختناق بين طالبات ومعلمات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بأسوان، بسبب تسرب غاز من مصنع كيما، إلى 84 حالة.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" "إنه فور ورود بلاغ من مدير المدرسة بوجود حالات اختناق بسبب تسرب غاز من مصنع كيما، جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وانتقلنا على الفور إلى المدرسة".

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف، نقلت 84 طالبة ومعلمة، مصابات بحالات اختناق بسبب استنشاق غاز منبعث من مصنع كيما، إلى مستشفيات أسوان الجامعي وأسوان التخصصي.