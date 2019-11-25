وزيرة البيئة: طالبنا "قطاع الأعمال" بإيقاف تلوث "كيما أسوان" منذ أيام

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها عقدت اجتماعًا مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، مطلع الشهر الجاري؛ لحل المشاكل البيئية بمصنع كيما أسوان القديم بشكل نهائي وإيقاف التلوث الصادر منه.

وارتفع عدد حالات الاختناق بين طالبات ومعلمات مدرسة حسين مرسال الثانوية الصناعية بأسوان، بسبب تسرب غاز من مصنع كيما، إلى 84 حالة.

وأضافت الوزيرة، في بيان، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم إعداد تقرير عن الوضع الحالي بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال ومحافظة أسوان.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم إنها أوقفت فورًا وحدة حامض النيتريك بمصنع كيما القديم، بعدما تسببت في بعض حالات اختناق وضيف التنفس للمواطنين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمصنع.

وذكرت الوزارة أن شركة كيما كانت قد تقدمت لجهاز شؤون البيئة بخطة متكاملة للإصحاح البيئي وجاري مراجعتها حاليا، وذلك لتلافي كافة ملاحظات الجهاز المتعلقة بالمصنع القديم والحد من الآثار السلبية المترتبة على الانبعاثات.

كانت وزيرة البيئة، وجهت بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والذي توجه فورًا إلى أسوان بمشاركة إدارتي التفتيش ونوعية الهواء إلى مصنع كيما؛ لقياس الانبعاثات والأدخنة الصادرة من المصنع، وذلك فور تلقي بلاغ من أهالي منطقتي المحمودية وكيما بوجود انبعاثات ضارة صباح اليوم وحدوث حالات اختناقات بين تلاميذ المدارس والأهالي.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" "إنه فور ورود بلاغ من مدير المدرسة بوجود حالات اختناق بسبب تسرب غاز من مصنع كيما، جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بجميع مستشفيات المحافظة، وانتقلنا على الفور إلى المدرسة".

وأوضح وكيل الوزارة أنه جرى الدفع بـ15 سيارة إسعاف، نقلت 84 طالبة ومعلمة، مصابات بحالات اختناق بسبب استنشاق غاز منبعث من مصنع كيما، إلى مستشفيات أسوان الجامعي وأسوان التخصصي.