غرامة وحبس.. "حساسين": تشريع جديد لمنع "التسطيح" بالقطارات

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون للقضاء على ظاهرة "التسطيح" أعلى القطارات وبين فواصل عربات القطارات من المواطنين خاصة من طلاب المدارس والجامعات.

وقال حساسين، في بيان اليوم، إن التشريع الذي ينتوي التقدم به يأتي بعد تكرار حوادث هذه الظاهرة مؤخرًا، إذ لقى أمس طالبًا 16 عامًا من قرية شنشور التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه إثر سقوطه من أعلى قطار بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية بعد وقوفه أعلى القطار واصطدامه بأحد الكباري فسقط قتيلًا.

وأوضح أن مشروع القانون سيتم النص فيه على توقيع عقوبة مالية تصل إلى 1000 جنيه أو الحبس لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من تشديد العقوبة الحفاظ على أرواح المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، أساتذة النقل بكليات الهندسة وخبراء النقل، بالتفكير في آلية مناسبة تمنع من ظاهرة التسطيح أعلى القطارات.