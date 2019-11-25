عطل في تغذية كهرباء المنصة.. رئيس وكالة الفضاء يكشف أسباب تأجيل إطلاق "طيبة 1"

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن السبب وراء تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" يعود إلى وجود عطل فني في أحد القطاعات المتعلقة بمنصة الإطلاق.

وأضاف القوصي، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، أنهم وجدوا في منصة إطلاق القمر الصناعي عطلًا في قطاع التغذية الكهربائية للمنصة، وهو ما أجل عملية الإطلاق لأنه لم يكن من الممكن إطلاق القمر في ظل استمرار تواجد هذا العطل.

وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: "قبل عملية الإطلاق لأي قمر صناعي يتم الاجتماع بكل المسئولين الفنيين عن عملية الإطلاق، ويسأل مدير منطقة المنصة كل منهم على حدة حول مدى جاهزية الجزء الخاص به، وخلال ذلك قال المسئول عن قطاع التغذية الكهربائية للمنصة إنه غير مستعد وهناك مشاكل في عملية التغذية الكهربائية وعلى الفور تم اتخاذ قرار وقف إطلاق القمر الصناعي".

وأكد الدكتور محمد القوصي، أنه تم عقد اجتماع يوم الجمعة للتأكد من مدى جاهزية عملية الإطلاق وتبين وجود المشلكة، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الإطلاق الجديد للقمر، مشددًا على أنه لا يوجد عملية إطلاق اليوم بأي حال من الأحوال.

وأنهى حديثه قائلًا: "محدش يقدر يقول موعد الإطلاق أمتى لأن الموضوع متعلق بمشكلة يجري العمل على حلها وحين تنتهي المشكلة سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد".