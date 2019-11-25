وزير النقل يبحث مع وفد "الأفريقي للتنمية" طريق (القاهرة - كيب تاون)

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع وفد البنك الأفريقي للتنمية لبحث التعاون المشترك في مشروعات النقل المختلفة، بحضور قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأكد الوزير، في بداية الاجتماع، أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة وأن مشروعات الطرق وخاصة في الصعيد تعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال وخاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري في مصر.

وبحث الجانبان إمكانية التعاون الاستثماري المشترك في طريق (القاهرة - كيب تاون)، من خلال التعاون في تنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية (القاهرة - أرقين)، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورًا بمفارق توشكا وحتى أرقين خط عرض 22 ومنها إلى السودان.

وأكد الجانبان، أهمية ما تقوم به هيئة الطرق والكباري من دراسات جدوى ودراسات بيئية خاصة بالمشروع الذي سيكون محورًا هامًا للتعاون التجاري بين الدول الأفريقية خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وحرص مصر على الربط البري مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يخدم المواطن المصري والأفريقي، ويفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

وفي مجال السكك الحديدية، شدد الجانبان، على سرعة نهو الدراسات الخاصة بمشروع تزويد البنية الأساسية بالخطوط الرئيسية بنظام التحكم الآلي ETCSL1 بما يساهم في تطوير عوامل السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد لقاءات مستمرة بين وزارتي النقل والاستثمار والتعاون الدولي لسرعة إنجاز كافة المشروعات المشتركة.