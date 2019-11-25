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برلمانية: الفصول الذكية حل فعّال لأزمة تكدس الطلاب

10:02 ص الإثنين 25 نوفمبر 2019
برلمانية: الفصول الذكية حل فعّال لأزمة تكدس الطلاب

طلاب المدارس

كتب- أحمد علي:

قال فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة تعليم البرلمان، إن الزيادة السكانية، وقلة الميزانية المخصصة لبناء مدارس جديدة، تسببا في خلق أزمة تكدس الطلاب داخل الفصول، وارتفاع كثافتها في المدارس الحكومية والخاصة.

وأشاد النائب بالفصول الذكية سهلة التركيب التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تعد أحد الحلول التكنولوجية والهندسية المبتكرة للتخفيف من مشكلات الكثافة بالفصول، وتحسين بيئة التعلم للمعلمين والطلاب، خاصة في المناطق عالية الكثافة، والأماكن منخفضة الإسكان، خاصة وأن الفصول صديقة للبيئة ومطابقة لمواصفات السلامة والصحة المهنية، وتحتوي على شاشات تفاعلية و"augmented reality" الواقع الافتراضي المعزز.

وأشار عضو النواب، إلى أن هذه الفكرة أثبتت نجاحها في بعض دول العالم ذات الكثافة العالية كالهند والصين وباكستان، مضيفًا أن تطبيقها في مصر سيساهم بشكل كبير في حل أزمة التكدس.

وطالب النائب المجتمع المدني ورجال الأعمال بالتدخل من أجل بناء مدارس جديدة على الطراز العالمي، وقبول تبرعات والانتهاء من إجراءات المشاركة المجتمعية، وسرعة التنفيذ في المدارس الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى أن بناء الفصول الذكية والمتنقلة مجرد حل مؤقت، والأساس في حل المشكلة هو بناء مدارس جديدة تستوعب هذه الكثافات الطلابية.​

طلاب المدارس تكدس الطلاب فايز بركات وزارة التربية والتعليم

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