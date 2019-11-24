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عقب إصلاح العطل الفني.. تعرف على موعد إطلاق "طيبة سات 1" الجديد

11:14 م الأحد 24 نوفمبر 2019
عقب إصلاح العطل الفني.. تعرف على موعد إطلاق "طيبة سات 1" الجديد

القمر الصناعي طيبة سات

كتب– أسامة علي:

قالت الدكتورة غادة عامر، المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية، إن المشكلة الفنية التي عطلت إطلاق القمر الصناعي "طيبة سات 1"، تم حلها بنجاح.

وأعلنت وكالة الفضاء المصرية، الجمعة الماضي، تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"، بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة كور بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية.

وأضافت عامر لـ"مصراوي"، أنه ستجرى المحاولة الثانية لإطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1" غدًا الاثنين، بعد إصلاح العطل الفني.

وأكدت المستشار الفني لوكالة الفضاء المصرية، أنه بدأ العد التنازلي للإطلاق سيكون في تمام الساعة 11 و8 دقائق من مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.​

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