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رئيس منظمة "النيباد" يصل القاهرة لحضور موتمر "البيدا"

11:03 م الأحد 24 نوفمبر 2019
رئيس منظمة "النيباد" يصل القاهرة لحضور موتمر "البيدا"

رئيس منظمة النيباد يصل القاهرة لحضور موتمر البيدا

كتب- طه عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إبراهيم ماياكي المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد"، في زيارة للبلاد لحضور مؤتمر البنية التحتية الأفريقية "البيدا"، وكان في استقباله بالمطار المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وتم إنهاء اجراءات وصوله في استراحة كبار الزوار بالمطار.

تهدف المنظمة إلى التعامل مع مشكلات القارة الأفريقية، وإيجاد الحلول الملائمة لها للقضاء على الفقر، وتمكين المرأة وتحقيق حياة أفضل للمواطن الأفريقي، وقد تم تبنيها من قبل 5 دول أفريقية هي مصر والجزائر وجنوب أفريقيا والسنغال، وأقرتها قمة الاتحاد الأفريقي.

موتمر البيدا منظمة النيباد مطار القاهرة إبراهيم ماياكي

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