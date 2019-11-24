​وكيل "نقل البرلمان" للحكومة: تعلموا من الرئيس السيسي

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقضايا المهمة التي استعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع جو كايزر رئيس مجلس إدار شركة "سيمنز" الألمانية، في إطار مؤتمر أفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقال زين الدين، في بيان له اليوم الأحد، إن تقدير الرئيس السيسي لما حققته الشركة الألمانية من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرلس، دليل على نجاح مصر في جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن الفضل في وجود هذه الشركة العالمية الكبيرة بمصر وغيرها من الشركات العالمية الكبرى الأخرى، راجع إلى سياسات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات العالمية لمصر.

وأشار زين الدين، إلى تأكيد الرئيس السيسي، حرص مصر على استمرار وتطوير الشراكة القائمة مع "سيمنز" في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، لما تمثله الشركة من خبرة ألمانية عريقة ومتخصصة وتجربتها الناجحة في العمل بالسوق المصري على مدار أكثر من قرن.

ووجّه وكيل لجنة النقل في البرلمان، حديثه لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "غيروا وتعلموا من الرئيس السيسي، وحاولوا أن تجذبوا الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في مصر".​