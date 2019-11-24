عميد إعلام القاهرة الأسبق يدعو لدراسة موقف الرأي العام من الإصلاحات

القاهرة- (أ ش أ):

دعا سامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام الأسبق، إلى بدء دراسة بعنوان "كيف يرى الرأي العام في مصر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي"، لتحديد أين نقع من الرأي العام، متسائلًا: "لماذا لا تشكل لجنة من الآن لعقد هذه الدراسة من منطلق علمي بحت؟".

جاء ذلك خلال الجلسة التحضيرية الرئيسية لمؤتمر الشأن العام 2020 الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي عقد اليوم الأحد، في مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

ورأى عبدالعزيز أن عبارة "ما يقوله الناس هو الحقيقة حتى وإن كان غير الحقيقة" صحيحة إلى حد كبير، مشيرًا خلال كلمته إلى أنه عندما تم طرح مصطلح "الشأن العام" تساءل الجميع عن هذه الكلمة التي تعد جدلية ومطاطة، داعيًا إلى تغيير اسم المؤتمر ليصبح "مستقبل مصر".

وتابع: "إذا نظرنا إلى المحاور التي نتناولها فهي المحور السياسي، والاقتصادي والاجتماعي، ولكل هذه المحاور أدوات؛ فيندرج تحت المحور السياسي كل من الدولة والأحزاب والنقابات والمجالس المحلية، وكلها أدوات للإصلاح السياسي، أما التعليم والفن والثقافة فهي تغطي محور الإصلاح الاجتماعي، وبذلك تصبح لدينا أدوات تنفيذ لكل ما سنطرحه من محاور". ​