​بعد إطلاقها.. تعرف على كل ما يخص البوابة "الأهرام" الرقمية الجديدة

كتب- مصطفى علي:

أطلقت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب كرم جبر، اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية الرقمية لمؤسسة الأهرام، بعد انتهاء عملية التحديث بالشكل الجديد.

ويرصد "مصراوي" أهم المعلومات عن البوابة الرقمية الجديدة لـ"الأهرام"، وفق ما أعلنت عنه المؤسسة..

يأتي التحول الرقمي في المؤسسة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحول الرقمي في المؤسسات الصحفية القومية

كالتالي:

1- البدء بمؤسسة الأهرام لتوافر الإمكانيات التكنولوجية

2- إنشاء بوابة إلكترونية شاملة تعتمد النشر متعدد الوسائط "بدأ بالفعل منذ 3 أشهر

3- إنشاء غرفة أخبار مركزية لكل الأقسام تعمل على مدار اليوم وتستوعب أعدادًا كبيرة من الصحفيين والقيادات.

4- بداية البث التجريبي للبوابة 20 نوفمبر 2019.

5- إطلاق البوابة بشكل فعلي يوم 15 يناير المقبل.

6- البوابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والإعلانات الرقمية.

7- سيتم تطبيق النموذج نفسه على بقية المؤسسات القومية تدريجيًا، لارتفاع تكلفة التحديث بجانب الدورات التدريبية.

8- تشتمل البوابة كل كنوز الأهرام بالإضافة إلى الإصدارات المدفوعة.

9- تم التحديث بالتعاون مع وزير الاتصالات على مدار عدة اجتماعات.

10- الهدف الأساسي للبوابة هو توسيع الانتشار وتحقيق عائد مادي.

أما عن نظام العمل في البوابة، فيتمثل في إنشاء غرفة رئيسية مركزية واحدة لصناعة الأخبار تضم كافة المحررين الميدانيين والوكالات والاستماع ومصادر الأخبار الأخرى، وتقوم بتحديث الأخبار ونشرها طوال 24 ساعة.

وتختار غرفة الأخبار موضوعات صحفية ذات محتوى مميز، ويعتمد على التحليل والرأي والتوثيق، ويتم تخصيصه للصحيفة الورقية اليومية بما يضمن لها مواد صحفية لم يتم نشرها في المواقع الإخبارية.

وتتضمن البوابة الرئيسية للمؤسسة نشر نسخ المطبوعات الورقية "pdf" وتكون متاحة مجانًا للجمهور لفترة محدودة، ثم مدفوعة الأجر بعد ذلك.

وتتضمن البوابة الرئيسية عرض المحتوى الذي يميز الأهرام، ويتمثل في 6 ملايين صورة وأرشيف الأحداث التاريخية، يعرض العدد التاريخي يوم الصدور نفسه، وكتاب الأهرام "أكثر من 40 كاتبًا"، وانفرادات إصدارات الأهرام الـ18.

أما عن مزايا البوابة بحسب المؤسسة فهي:

1- من حيث الإعلانات: البدء في التحول إلى الإعلانات الرقمية إلى جوار الورقية بنماذجها التكنولوجية الحديثة وأهمها الإعلانات الموجهة والإعلانات التفاعلية والمتحركة، والتحول تدريجيًا إلى الإعلانات الرقمية.

2- من حيث الخدمة المدفوعة: على بوابة الأهرام أكثر من 18 مليون متابع في مختلف أنحاء العالم ويمكن بعد فترة اختبار وضع نظام للخدمة المدفوعة بمقابل مادي يختلف من دولة لأخرى.

3- التسويق: تتضمن البوابة ملف خاص باسم "كنوز الأهرام" يتم من خلاله عرض أهم ما تمتلكه المؤسسة من كنوز نادرة ويمكن فيما بعد وضع نظام تسويقي لاستغلال الصور النادرة والمحتوى الثقافي التاريخي للمؤسسة.

4- نسخ إلكترونية: في مرحلة لاحقة يمكن الاعتماد على النسخ الإلكترونية pdf لبعض الإصدارات خاصة تلك التي تخاطب فئات المرأة والشباب.

5- المتابعة اللحظية: من خلال تقديم خدمة البث المباشر للأحداث المهمة التي تقع ويتم نقلها لحظة بلحظة.

6- راديو الأهرام والتلفزيون التفاعلي: ستتضمن البوابة راديو الأهرام والذي يمكن من خلاله عرض الأخبار والإعلانات، والتلفزيون التفاعلي لعرض بعض المواد التلفزيونية على مدار 24 ساعة.

7- الأفلام الوثائقية: ستتضمن البوابة جزء متكامل لعرض وإنتاج الأفلام الوثائقية عن أهم الأحداث والشخصيات التاريخية وذلك اعتمادًا على الأرشيف الضخم بالمؤسسة.

وفيما يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي، فتعتمد البوابة على توظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي بإتاحة تغيير الصفحات تبعًا لاهتمام كل قارئ وموقعه الجغرافي، إضافة إلى أنظمة التحقق من المعلومات لمواجهة الأخبار الزائفة من خلال تحليل البيانات ومراجعة تدقيق مصادر المعلومات والتصدي للأخبار الكاذبة والملفقة، كما أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تلعب دورًا في صناعة الصحافة في عمليات إنتاج الأخبار، وقبل ذلك اختيارها وتقييمها ومعالجتها، بالإضافة إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لها القدرة على التأثير ومخاطبة الجمهور وتشكيل الرأي العام، حيث ستوفر وسائل الإعلام أدوات أكثر ذكاء وتقدمًا وسرعة في نقل الأخبار، مع ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر الصحفية والإعلامية للتعامل مستقبلاً مع مرحلة الإعلام الذكي.

أما فيما يتعلق بالتفاعل المباشر مع وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره أهم أقسام البوابة كالتالي:

1- يتم إنشاء قسم خاص بـ"السوشيال ميديا" على البوابة الرئيسية للأهرام، وبه عدد مناسب من المحررين، يتولى فتح حوارات متصلة مع رواد وسائل التواصل الاجتماعي والرد على استفساراتهم وتصحيح المفاهيم والأخطاء على غرار الأبواب الصحفية القديمة التي كانت تتعامل مع القراء بشكل مباشر.

2- نشر مساهمات القراء وآرائهم وتحليلاتهم وخلق حوار مستمر وفعال.

3- التفاعل المباشر مع الجمهور سيدعم فهم احتياجاتهم المختلفة ووضع أولويات لترتيب احتياجاتهم وزيادة أعداد المتابعين للبوابة.

كما حددت مؤسسة الأهرام ضوابط ومعايير للمحتوى الإعلامي تتمثل في:

1- احترام الأديان السماوية المختلفة والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لها.

2- احترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البناء في جميع مجالات الأنشطة الإعلامية.

3- احترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة.

4- عدم نشر أو تداول ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

5- عدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية وإثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.

6- احترام القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة.

7- عدم نشر الشائعات والأخبار المحرضة والمضللة.

8- عدم الإساءة إلى الأطفال والنساء أو أي فئة أخرى في المجتمع.

9- احترام قواعد الخصوصية وكل ما يتصل بالحياة الخاصة للأفراد.

10- احترام التشريعات وحقوق المؤسسات والأفراد بما في ذلك الملكية الفكرية.

11- عدم نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم كالتشجيع على القتل والاغتصاب.

12- عدم نشر أو بث أو تداول عبارات أو صور أو رسوم أو آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة.

13- عدم نشر أو بث أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مزورة أو منسوبة لجهات على نحو غير صحيح.

14- عدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة للعملة الوطنية أو الوضع الاقتصادي للدولة.

15- عدم نشر أو بث أو تداول إعلانات دون موافقة السلطات المختصة وفق التشريعات ذات العلاقة.

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