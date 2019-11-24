"الصحة" تحذر من مضاد حيوي لعلاج الالتهابات (منشور رسمي)

كتب – أحمد جمعة:

طالبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات.

وأكدت الإدارة في المنشور الذي حمل رقم 42 لسنة 2019، اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية لسحب كل التشغيلات من المستحضر لمخالفته الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أن ذلك القرار جاء بناء على طلب الشركة المالكة للمستحضر، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم، بعدم فض الأختام، إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع الموافاة بالكميات التي تم تحريزها، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضاءها من مفتشي الصيدلة.

وأشارت إلى إرسال المنشور إلى كل شركات التوزيع لتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بكل المحافظات مع إبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بكل محافظة بالأرصدة المرتجعة.

وأكدت إبلاغ شركات التوزيع بأن إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، باتخاذ الإجراءات المتبعة تجاه أي مخالفة بعد المدة المحددة.

