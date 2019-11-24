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غدًا.. "المحامين" تعقد جمعيتها العمومية العادية

07:42 م الأحد 24 نوفمبر 2019
غدًا.. "المحامين" تعقد جمعيتها العمومية العادية

نقابة المحامين

كتب- مصطفى علي:

تستعد نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، لعقد جمعيتها العمومية العادية، غدًا الاثنين، بجدول أعمال يتضمن 8 بنود.

في سياق متصل، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعاوى المقامة من عزت جبريل ومصطفى شعبان ومحمد عبدالمجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوي وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحامين، برفض طلب إلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بإعلان انعقاد جمعية عمومية، وأمرت بإلغاء التصويت على الميزانية المجمعة والتصويت على البنود كلها حسب طلب الدعوى.

وقالت الدعاوى إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، أصدر مجلس النقابة العامة قرارًا بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 25 من نوفمبر الجاري، بجدول أعمال تضمن 8 بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، واعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة.​

نقابة المحامين سامح عاشور مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري عزت جبريل

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