وزيرا الري والزراعة يبحثان التوسع في استخدام طرق الري الحديثة

القاهرة- (أ ش أ):

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزيرالموارد المائية والري، مع الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين ومجهودات وزارة الموارد المائية والري، في التوسع في استخدام طرق الري الحديثة في ضوء ما تعانيه مصر من تحديات مائية.

ويهدف الاجتماع لبحث وإزالة العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح الزراعي المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، كما تم الاتفاق على سرعة الانتهاء منها وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأكد الوزيران ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التي تمثلها مشروعات الزراعة والري، وتم التوجيه لقيادات الزراعة والري بضرورة العمل جنبًا إلى جنب، بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذي يمثل عصب الأمن الغذائي في مصر.

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