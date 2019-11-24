بالصور- إحباط تهريب هواتف وأدوات تجميل في مطار القاهرة

وكيل الأزهر يتفقد عددًا من المعاهد المُتقدمة لاعتماد الجودة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة "IPhone"، والساعات والسماعات ومستحضرات التجميل، مع راكب عربي الجنسية قادمًا من الإمارات، حاول العبور بالمضبوطات من رجال الجمارك لبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من الشارقة، اشتبه هاني محمود، مأمور الجمرك، في راكب عربي الجنسية، وبتمرير حقائبه على جهاز الكشف بالآشعة "X RAY"، ظهرت أجسام معتمة، وبتفتيش الحقائب، عثر على كمية من الهواتف المحمولة "IPhone" والساعات والسماعات ومستحضرات التجميل.

أمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.