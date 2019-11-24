توقيع بروتوكول تعاون بين "الوطنية للإعلام" والحكومة الفلسطينية

كتب- مصطفى علي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، أحمد عساف وزير الإعلام الفلسطيني والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سُبل تنشيط التعاون الإعلامي بين الهيئة الوطنية ووزارة الإعلام الفلسطينية.

وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، نصت بنوده على التبادل البرامجي والدرامي بين الجانبين، والتدريب في مختلف المجالات الإعلامية.



وأشاد الجانب الفلسطيني بالأعمال الدرامية المصرية، التي يعشقها ويتابعها جموع الشعب الفلسطيني.

وناقش الجانبان مختلف وجهات النظر والتنسيق المتواصل حول القضايا الإعلامية المشتركة.

وأكد زين دور مصر الداعم والمتواصل للقضية الفلسطينية، وتقديم المساندة الإعلامية لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأبدى زين اعتزازه بالتعاون والعمل المثمر مع الجانب الفلسطيني، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يحقق تعزيز مختلف أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين.