وزيرة السياحة تؤكد ضرورة التحول إلى المدن الذكية والمستدامة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، في الجلسة العامة لمنتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد الذي عُقد خلال الفترة من ٢٠ وحتي ٢٢ نوفمبر الجاري بجمهورية الصين الشعبية، وعُقدت تحت عنوان "المدن: صياغة نظام عالمي جديد".

شارك في الجلسة كمتحدثين مايك فرومان نائب رئيس شركة ماستركارد، وهوانج كيفان العمدة السابق لمقاطعة شونج كبنج الصينية، وأدار الجلسة باراج خانا الرئيس التنفيذي لشركة Future Map، حيث تناولت الجلسة الحديث عن أهمية تبنى الحكومات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مدن "ذكية" وأكثر استدامة لمواطنيها وزوارها بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة، وكفاءة الخدمات ويعزز من التنمية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت وزيرة السياحة، عن تقديرها للقائمين على هذه الجلسة لاختيارهم هذا الموضوع المهم وخاصة في ظل أهمية الحلول الرقمية وتشجيع الابتكار في إطار السياسات العامة للدول للنهوض بكافة القطاعات نظرا لما لها من تأثير كبير على كفاءة الإدارة والاستدامة، مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من نصف سكان العالم يعيشون اليوم في المدن وفقا للمؤشرات العالمية لعام 2018، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 68٪ بحلول عام 2050.

وأوضحت الوزيرة، أن ارتفاع معدلات التحضر أو التوجه إلى الحياة فى المدن سيكون له تأثير على البنية التحتية والأنظمة والموارد بهذه المدن، كما أن النمو المتزايد للسياحة الحضرية يخلق أيضًا تحديات هامة من حيث استخدام الموارد الطبيعية والتغيرات البيئية والأثر الاجتماعي والثقافي في المدن، ومن هنا جاءت ضرورة تحول المدن لأن تصبح "مدن ذكية Smart Cities" ومستدامة بما يساهم فى فتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي والكفاءة وتوفير حياة أفضل للمواطنين.

كما تحدثت الوزيرة عن أهمية أن تنتهج حكومات الدول نهجا استباقيا تجاه النمو التكنولوجي من خلال صياغة سياسات خاصة بالتحول الرقمي وهو ما يساهم في اتخاذ القرارات بصورة أفضل، مؤكدة أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح الآن أولوية وطنية لدعم الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي شرعت فيه مصر بالفعل، لافتة إلى أن السياحة تعتبر جزءً لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية حيث يجب توظيفها والاستفادة منها من خلال بيئة عمل رقمية على الصعيدين الوطني والعالمي.

وأوضحت أن قطاع السياحة المصري أصبح يعمل وفقا لمنهج علمي، وتعتمد صناعة القرار فيه الآن على وضع سياسات واجراءات استباقية لجعله أكثر صلابة وقدرة على تخطي الأزمات، وليس الاعتماد على سياسة رد الفعل.

وأشارت المشاط، إلى أن جعل المدن "ذكية" ليس هدفا فى حد ذاته لكنه وسيلة لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتة إلى أن المدن الذكية لا يجب أن تقتصر على التحول الرقمى فقط، إنما تستهدف استخدام التكنولوجيا وتطوير البيانات بما يساهم فى ارتقاء المجتمعات وتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتطوير البنية التحتية وتحسين استغلال أصول الدول وإدارة المدن بصورة أفضل.

وأضافت أن مبادرات المدن الذكية يمكن أن تخلق فرصة كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، كما أنها تُمكّن المدن من الحفاظ على قدرتها التنافسية واستدامتها وسط الثورة التكنولوجية العالمية المستمرة، وتجعلها عملية وصالحة للمعيشة بصورة أكبر، لافتة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت المشاط، أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة والشركاء من خلال نقاشات موسعة ومشاركة المواطنين لإنجاح إقامة المدن الذكية.

وأشارت إلى أن الهدف الحادى عشر من أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة يهدف إلى تحقيق مدن ومجتمعات شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، وأن 70 % من هذه الأهداف السبعة عشر يمكن تطبيقها فى هذا الإطار، لافتة إلى أن وزارة السياحة تتبنى تطبيق هذه الأهداف فى قطاع السياحة المصرى.

وخلال الجلسة أكدت الوزيرة، التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بقطاع السياحة المصري، لافتة إلى ما قامت به وزارة السياحة لإنجاح برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذى أطلقته الوزارة فى نوفمبر الماضي من خلال وضع رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من حكومة وقطاع خاص.

وعن أهمية التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في صناعة السياحة، أشارت الوزيرة إلى أن الحلول الرقمية أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق قطاع سياحة مستدام وتعزيز تنافسيته وجعله أكثر تطورا وحداثة، لافتة إلى أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ترتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.

وأوضحت أن التكنولوجيا هي أداة لتحسين موارد البنية التحتية من خلال تطبيق بنية تحتية رقمية حديثة تجذب الشركات والوظائف والمواهب؛ وأكثر استدامة خاصة عندما تعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة.