عبدالعال يستقبل سفير الإمارات بالقاهرة

وكيل الأزهر يتفقد عددًا من المعاهد المُتقدمة لاعتماد الجودة

كتب - أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، حيث سلمه الدعوة لحضور احتفالات الإمارات باليوم الوطني.

وأكد "عبدالعال" في بيان اليوم، عمق وتميز العلاقات المصرية الإماراتية، مشيرا إلى أن الدعوة تأتي في إطار دعم وتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن اليوم الوطني للإمارات يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى اتحادها عام 1971.