ختام الملتقى التدريبي الثاني لأصحاب شركات السياحة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، انتهاء فعاليات الملتقى التدريبي الثاني الذي عقدته الغرفة على مدار الأيام الثلاث الماضية، بمشاركة أكثر من 135 شركة من مختلف المحافظات، وشهدت الدورة محاضرات مهمة تدعم عملية التطوير الشامل بقطاع السياحة في إطار خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها، وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط.

وبحسب بيان اليوم، شهدت الدورة حضورا مكثفا من القطاع السياحي، ومشاركة كل من حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، والدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة، وناصر ترك عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، وباسل السيسي، نائب رئيس الغرفة، وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية والمستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، وكل من علاء الغمري، ويسري السعودي، وريم فوزي أعضاء مجلس الإدارة، وعلي المانسترلي رئيس لجنة التدريب التي قامت بالإعداد والتنفيذ للملتقي وأسامة عمارة أمين عام الغرفة .

من جانبه، أعرب حسام الشاعر، رئيس الغرفة، عن سعادته لنجاح ثانى الدورات التدريبية خاصة بمشاركة هذا الحجم الكبير من الشركات وحرص أصحاب الشركات والمديرين على حضور جميع المحاضرات والجلسات، وهو ما يؤكد الوعى بأهمية الدورات التدريبة فى تطوير قطاع السياحة.

وأشار الشاعر، إلى أن هذا الملتقى تم بالتنسيق التام بين الغرفة ووزارة السياحة، وذلك للنهوض بالقطاع وهو ما يؤكد أن القطاع سيشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، نتيجة نجاح برامج التدريب، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة يولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب، موضحا أن المجلس يوفر كل الميزانيات الممكنة لتطوير وتدريب القطاع وهي الأعلى في تاريخ الغرفة.

وخلال الجلسة الختامية للملتقى، أكد ناصر ترك عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن غرفة الشركات تعد أكبر الغرف السياحية وأهمها وما تقوم به من دورات تدريبية وملتقيات تثقيفية مهمة جدا لتبادل الخبرات، كما أن اللقاءات الدورية مهمة للتعارف والمعايشة بين الشركات للتعليم وملاحقة التطورات العالمية.

وأضاف ترك، أن اللقاءات الدورية تؤكد قوة مجلس إدارة غرفة الشركات النابعة من قوة جمعيته العمومية حيث استطاع حماية الملايين فى ميزانية الغرفة واستثمارها بطريقة صحيحة فى تنمية الموارد البشرية لتطوير القطاع وتحقيق النمو الذي جاء بعد سنوات عجاف.

وأكد باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات، أن نجاح الملتقى التدريبي الثاني يدفع المجلس إلى اتخاذ قرار مهم فى تنظيم 4 ملتقيات سنويا حتى تنجح الغرفة فى تعليم وتثقيف وتنمية العاملين بالقطاع سواء أصحاب شركات أو مديرين أو موظفين.

وأضاف أن الملتقيات مهمة وضرورية لتبادل الآراء بين مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة ومعرفة المشاكل التي تواجههم والإطلاع على آرائهم فى حل تلك المشاكل وطريقة حلها حتى نستطيع تحقيق مستقبل أفضل للشركات بصفة خاصة وصناعة السياحة بشكل عام.

وقال على المانسترلي رئيس لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة أن الملتقى الثانى دليل أن مجلس الإدارة يسير في الطريق الصحيح خاصة وأن ما تحقق خلال 10 أشهر ماضية لم يتحقق على مدار 9 سنوات بالغرفة، نتيجة التسهيلات الكبيرة من قبل مجلس إدارة الغرفة لخروج التدريب بشكل متميز.

وأوضح أنه سيتم عقد الملتقى الثالث في مدينة العلمين الجديدة بعد عقد الأول بالعاصمة الإدارية، لتنشيط السياحة في المدن الجديدة مشيرا إلى أن الغرفة تسعى لتدريب 10 آلاف عامل بالسياحة سنويا نظرا للمشاركة الفعالة والكبيرة من الشركات فى تدريب الموظفين بها.

وأعرب عن سعادته بالنجاح الذي تحقق خلال الملتقى الثاني سواء من حيث أهمية الندوات وقوة وخبرة المحاضرين أو من حيث الحضور والفعالية من قبل شركات السياحة.

ومن جانبه، أكد احمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة خلال الجلسة الختامية، أن الملتقيات التدريبية مهمة وضروة لتعليم جميع الشركات واطلاعهم على التطورات التي تلاحق السياحة، خاصة بعد إطلاق بوابة العمرة المصرية الجديدة والتي تعتمد بشكل كبير على التطور التكنولوجي.

وأشار إبراهيم، الى أن بوابة العمرة جاءت نتيجة مجهود كبير ودعم وتسهيلات ضخمة من مجلس إدارة الغرفة، وإصرار من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة التى ساندت إطلاق البوابة الجديدة خاصة في عرض الفكرة أمام رئيس مجلس الوزراء.

وأكد علاء الغمري رئيس لجنة شئون الأعضاء، حرص جميع أعضاء مجلس الإدارة على دعم التدريب باعتباره عنصر حيوي وفاصل في الجودة السياحية والارتقاء بالمنتج السياحي المصري، موضحا أن الدورات التدريبية سوف تجوب المحافطات ومن خلال خطة محكمة لتطوير أداء جميع العاملين بشركات السياحة.

من جانبه، أضاف يسري السعودي رئيس لجنة فض المنازعات، أن الفترة المقبلة سوف تشهد جهودًا متنوعة لمساندة الشركات المتخصصة في الحج والعمرة للعمل بشكل علمي في السياحة المستجلبة، مطالبا أصحاب الشركات والموظفين بالحرص على الاستفادة من هذه الدورات لصقل مواهبهم وزيادة التنوع بعملها في السياحة.