القوى العاملة: منح 600 ترخيص مزاولة حرفة بجنوب سيناء

كتب ـ يوسف عفيفي:

عينت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء 267 شابا، منهم اثنين من متحدى الإعاقة، وذلك من إجمالي المسجلين بمكاتب التشغيل البالغ عددهم 672 شابا، وأصدرت 931 شهادة قياس المهارة، و600 ترخيص مزاولة حرفة.

وبحسب بيان اليوم، تلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك عبر محمد عبد الرحمن مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت خلال شهر أكتوبر الماضي بالتفتيش الدوري الليلي والنهاري على 296 منشأة، و12 حملة تفتيشية نهارية وليلية، فضلا عن 19 حملة على 150 منشأة لمراقبة مواعيد العمل، وأسفر التفتيش والحملات عن تحرير 55 محضر عمل، و7 محاضر تراخيص، بالإضافة إلى 5 محاضر مخالفة عمل أجانب بدون تراخيص.

كما تم التفتيش الدوري في مجال السلامة والصحة المهنية على 35 منشأة، وإعادة التفتيش على 66 منشأة، وحملتين تفتيشية، وأسفر ذلك عن تحرير 9 محاضر سلامة.

وقال إنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ المسجلين بقاعدة البيانات 4687 عاملا، حيث تم صرف 16000 جنيه للرعاية الاجتماعية، فضلا عن 48 شهادة "أمان" فئة 500 جنيه بقيمة إجمالية 24 ألف جنيه.