غدًا.. جمعية عمومية بـ"المحامين" للتصويت على زيادة المعاشات

القاهرة - أ ش أ:

تعقد النقابة العامة للمحامين غدًا الاثنين، الجمعية العمومية العادية، للتصويت على زيادة المعاشات، الذي سيبدأ في الساعة التاسعة صباحا وينتهي في الساعة الخامسة مساء.

وذكرت نقابة المحامين - في بيان اليوم الأحد- أن الجمعية العمومية تنظر في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى 3 آلاف جنيه شهريًا بواقع 75 جنيهًا عن كل عام بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، فضلًا عن احتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

وأوضحت أن القرار يتضمن أيضا زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيهًا بنسبة 35% شهريا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25 % شهريا وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارا من عام 2020 طبقا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويا.

وأشارت إلى أن اجتماع عمومية المحامين تتضمن اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام (2016 - 2017 - 2018)، واعتماد تعيين مراقب لحسابات النقابة العامة.

وعلى صعيد آخر، تفقد نقيب المحامين سامح عاشور، اليوم، مقار لجان الجمعية العمومية، حيث من المقرر أن يجري الاقتراع المباشر، من خلال 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.