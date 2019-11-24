منسق ملتقى "شغلني" يكشف عدد المتقدمين لشغل الوظائف

كتب - أسامة علي:

قال عمرو خليفة، منسق ملتقى "شغلني" الخامس للتوظيف، لمصراوي، إن عدد المتقدمين للملتقى بلغ أكثر من 7 آلاف متقدم، حتى نهاية اليوم.

وشهد ملتقى التوظيف الخامس، المنعقد بمبنى جريس كامب بوسط البلد، أمس السبت، إقبالًا كثيفًا من الشباب الراغبين في العمل، من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 6 مساءً.

ضم الملتقى نحو 50 شركة من القطاع الخاص، لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة بجميع الأعمار، ولجميع المؤهلات العليا والمتوسطة.

وأتاح الملتقى نحو 50 تخصصًا مختلف بالوظائف المطلوبة، لجميع المراحل العمرية، من حديثي التخرج وأصحاب المؤهلات المتوسطة وحتى أعمار 45 عامًا.

ويقام ملتقى التوظيف للعام الخامس على التوالي.

وسبق أن نظم ملتقى "شغلني" 4 ملتقيات للتوظيف منها ملتقى متخصص لتوظيف ذوي الإعاقة، وآخر في محافظة سوهاج لخدمة صعيد مصر.