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الأوقاف: حقوق الوالدين موضوع خطبة الجمعة المقبلة

02:45 م الأحد 24 نوفمبر 2019
الأوقاف: حقوق الوالدين موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بجميع المساجد التابعة للوزارة بعنوان: "حقوق الوالدين وذوي الأرحام".

وناشدت الوزارة، الأئمة، الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، وبضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وقالت الوزارة إنها تثق في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، محذرة من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وأكدت الوزارة اهتمام الشريعة الاسلامية ببر الوالدين ، والحفاظ على حقوقهما ،وحسن معاملتهما ، ورعايتهما ، وحسن مصاحبتهما حتى لو كانا من غير الملة ، منوهة بالوفائد العظيمة لبر الوالدين ، وكذلك الاهتمام بذوي الأرحام ، وبرهم ، وتفقد أحوالهم والإحسان إليهم بما ينشر البر في المجتمع .

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة حقوق الوالدين

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