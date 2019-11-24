وزيرة التضامن تجدد رسوم "الأعمال الخيرية" على تذاكر القطارات والسينما

كتب - محمود مصطفى:

اعتمدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فرض رسوم إضافية على تذاكر القطارات والسينما والملاهي، بداية من أول ديسمبر المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار وزيرة التضامن بفرض رسوم إضافية على دخول دور السينما والملاهي، وتذاكر قطارات الدرجتين الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية.

وعادة ما تصدر وزارة التضامن قرار اعتماد تطبيق تلك الرسوم الإضافية، في نهاية كل عام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة التضامن إن هذه الرسوم لم تتغير ولم يتم زيادتها لكون الرسم مفروضا بموجب القانون 63 لسنة 1942، بشأن تحصيل رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية.

وبالعودة إلى القانون، نصت المادة الأولى على فرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية بواقع 5 مليمات عن كل دخول سينما أو ملاهي، كما يخصص 20 مليمًا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج البلاد، و5 مليمات عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية المتبادلة محلياً، متى زادت قيمة المكالمة الخارجية عن 30 مليمًا.

كما يُخصص للأعمال الخيرية رسم على تذاكر السكك الحديدية طبقا للفئات الآتية: 5 مليمات على كل تذكرة سكة حديدية بالدرجة الثانية، و10 مليمات بالدرجة الأولى في الخطوط الطوالي.

ونص القانون على أن فرض الرسوم السابقة يحدده وزير الشئون الاجتماعية كل عام.