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غدًا.. مؤتمر بمناسبة انتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة

12:30 م الأحد 24 نوفمبر 2019
غدًا.. مؤتمر بمناسبة انتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة

الدكتورة ياسمين فؤاد

كتب - محمد نصار:

تعقد وزارة البيئة غدًا الاثنين، المؤتمر الختامي لانتهاء موسم نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2019، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وعدد من محافظي المحافظات المعنية.

وكانت وزيرة البيئة قد كرمت الأسبوع الماضي العاملين في منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2019 والمعروفة باسم السحابة السوداء، تقديرا لجهودهم الحثيثة في إدارة المنظومة والحفاظ على النجاح المستمر على مدار السنوات السابقة في ظل التحديات المتتابعة.

وزارة البيئة موسم نوبات تلوث الهواء عزالدين أبوستيت ياسمين فؤاد محمود شعراوي التنمية المحلية

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