القوى العاملة: حل أزمة أيام إجازات عمال "الجيزة للبذور"

كتب ـ يوسف عفيفي:

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، في تسوية النزاع بين شركة الجيزة للبذور والنباتات الطبية، والنقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي، بما يكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 300 عامل.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان اليوم، الاتفاق بين الجانبين على استمرار العمل باللائحة السارية بالشركة، والتي تعتبر أيام الأسبوع الفعلية هي 5 أيام في الأسبوع، وقيام إدارة الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم العمل باعتبار أن أيام العمل هي 5 أيام أسبوعيا يعقبها يومي راحة حسبما تحدده إدارة الشركة بالتناوب بين العمال مع إخطار العامل قبلها بثلاثة أيام على الأقل.

ونص الاتفاق، على العمل بنظام الورديات، مع جواز تشغيل العمال خلال أيام الراحة حسب حاجة العمل واعتبار هذا التشغيل إضافيا للعمال، مع التزام الشركة بعد الانتقاص من حقوق العامل الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003، وتحدد ذلك التشغيل الإضافي مسبقا وذلك خلال أسبوع.

وألـزم الاتفاق إدارة الشركة بإعطاء كل عامل صورة من عقد العمل الخاص به، وكذا كشف من مفردات المرتبات، وذلك قبل نهاية العام الجاري، وإلـزام العمال بالتنازل عن كافة الدعاوي والشكاوى التي تم تقديمها ضد إدارة الشركة.

ووجه الوزير، الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثل العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.