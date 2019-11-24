هدد سلامة العقار.. "الجيزة" تزيل خزان مياه أعلى عمارة بالدقي

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة خزان مياه أعلى أحد العقارات بشارع إيران بالدقي.

وقال بيان للمحافظة، الأحد، إن الخزان تسبب في حدوث شروخ نتيجة لتسرب المياه مما يؤثر على سلامة العقار والقاطنين به، وذلك فور تلقي المحافظة شكوى من أحد المواطنين والواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية بشأن وجود الخزان.

ولفت البيان إلى أن حي الدقي كلّف لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لاتخاذ اللازم نحو إجراء المعاينة اللازمة وإعداد التقرير الهندسي للمعاينة، وفور انتهاء التقرير قام حي الدقي بإزالة الخزان محل الشكوى واستصدار قرار ترميم لما تسبب فيه الخزان من تلفيات بالعقار.

كان المحافظ شدد على إزالة الخزان خلال 24 ساعة على الأكثر مع التأكيد على عدم السماح بتكرار المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ مواصلة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها حيث تلقت المحافظة شكاوى من وجود مخلفات وضعف مستوى الإنارة بنفق العشروة بنطاق حي العمرانية حيث وجه راشد على الفور رئيس حي العمرانية بتنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات وتركيب كوابيل إنارة بالنفق وتمهيده أمام حركة المارة للتسهيل على المواطنين وقد تم الانتهاء من كافة الأعمال.

ونفذت محافظة الجيزة أيضا من خلال حي جنوب حملة لرفع الإشغالات والمخلفات من كوبري مشاه الجامعة حيث تم رفع كافة أوجه الأشغال والمخلفات وتجريد المنطقة.