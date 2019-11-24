طلب إحاطة بالبرلمان لمواجهة التسول بالأضرحة

كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطـلب إحــاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الأوقاف والتضامن، بشأن انتشار التسول بالأضرحة دون تدخل حكومي لوقف هذا الأمر.

وأشارت النائبة، إلى أن انتشار التسول أمام أبواب مساجد آل البيت بشكل كبير ويكاد يكون منظم من قبل مجموعات، مؤكدة أن هذا الأمر تحول من مجرد وسيلة لتوفير نفقات المحتاجين إلى سبوبة ووجود عصابات تنظم ذلك.

وقالت في بيان اليوم إن "الأمر وصل إلى فرض إتاوات على المتسولين أنفسهم وغير ذلك من الأمور التي تتطلب مواجهة وحسم من الحكومة".

ونوهت أن المواطنين يتعرضون للمضايقات من قبل بعض القائمين على خدمة هذه الأضرحة، والذين يطلبون مبالغ مادية من الزائرين نظير بعد الزيارة تحت مسمى" النفحات"، بجانب حدوث مشاجرات بين المتسولين أمام هذه الأضرحة بما يسبب الكثير من الألفاظ النابية وإيذاء المارة أو المترددين.