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المرصد: القوات السورية تعاود السيطرة على قرية استراتيجية جنوب شرق إدلب

10:32 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
المرصد: القوات السورية تعاود السيطرة على قرية استراتيجية جنوب شرق إدلب

القوات الحكومية السورية

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن القوات السورية تمكنت من السيطرة مجددا على قرية المشيرفة جنوب شرق إدلب، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة في المنطقة.

وذكر المرصد أن معاودة السيطرة على القرية جرت بعدما شنت قوات النظام قصفا بعشرات القذائف الصاروخية على عدة محاور قريبة.

وكانت فصائل المعارضة استعادت السيطرة على القرية منتصف الأسبوع الماضي بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية عليها.

وأضاف المرصد أن الطيران الروسي شن أيضا غارات على مناطق بريف إدلب الجنوبي.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب.

كان الرئيس السوري بشار الأسد قال الشهر الماضي خلال زيارة لإدلب إن "معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سوريا".

القوات السورية ريف إدلب القذائف الصاروخية بشار الأسد

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