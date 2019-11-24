أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

رئيس وزراء رواندا يغادر القاهرة بعد مشاركته في أعمال منتدى إفريقيا 2019

08:57 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
رئيس وزراء رواندا يغادر القاهرة بعد مشاركته في أعمال منتدى إفريقيا 2019

منتدى أفريقيا 2019 للاستثمار

القاهرة /أ ش أ/

غادر القاهرة صباح اليوم /الأحد/ رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوار نجرينتى، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، شارك خلالها في أعمال منتدى إفريقيا 2019 الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وألقى نجرينتي كلمة في جلسة تفعيل الشراكات الدولية والإقليمية لتطوير البنية الأساسية في إفريقيا، أكد فيها أهمية الاستثمار بالشكل الصحيح منذ البداية من أجل تحقيق القيمة الأكبر، قائلا إننا في القارة الأفريقية بحاجة للاستقرار السياسي والاقتصادي؛ من أجل جذب الاستثمارات.

هذا المحتوى من

Asha
منتدى إفريقيا 2019 رئيس وزراء رواندا إدوار نجرينتى
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)