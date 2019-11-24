رئيس وزراء رواندا يغادر القاهرة بعد مشاركته في أعمال منتدى إفريقيا 2019

القاهرة /أ ش أ/

غادر القاهرة صباح اليوم /الأحد/ رئيس وزراء رواندا الدكتور إدوار نجرينتى، بعد زيارة لمصر استغرقت يومين، شارك خلالها في أعمال منتدى إفريقيا 2019 الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وألقى نجرينتي كلمة في جلسة تفعيل الشراكات الدولية والإقليمية لتطوير البنية الأساسية في إفريقيا، أكد فيها أهمية الاستثمار بالشكل الصحيح منذ البداية من أجل تحقيق القيمة الأكبر، قائلا إننا في القارة الأفريقية بحاجة للاستقرار السياسي والاقتصادي؛ من أجل جذب الاستثمارات.