اليوم.. فتح باب التقديم للعمرة للصحفيين وأسرهم بالتقسيط

كتب - مصراوي

قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة، إنه سيتم اعتبارًا من اليوم الأحد بدء الحجز لرحلة العمرة التي تنظمها النقابة للصحفيين وأسرهم.

وأضاف في تصريح له ، أن الرحلة ستكون بمستوى الخمس نجوم في الإقامة بمكة والمدينة المنورة لمدة عشرة أيام شاملة الإفطار بفندق موفنبيك بمكة وروف المدينة، على أن يتم السفر يوم 7 يناير المقبل، على متن الخطوط السعودية، وتكون العودة مباشرة من مطار المدينة المنورة يوم 16 يناير المقبل.

وأكد الزناتي أنه سيتم السماح بالتقسيط للصحفيين أعضاء النقابة بسداد 50% من قيمة الرحلة، ثم تقسيط الباقي على ستة أشهر بالخصم من البدل أو الراتب أو المعاش، لافتًا إلى أن أسر الصحفيين ستستفيد من السفر بنفس السعر المقرر للرحلة دون زيادة.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة من الراغبين فى رحلة العمرة؛ هي: جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة و4 صور فوتوغرافية (الخلفية بيضاء)، وشهادة تطعيم، وصورة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن الحجز بالدور الثالث بمبنى النقابة بدءا من غد الأحد ولمدة عشرة أيام لدى الزميل عصام عبدالمنعم.