"لطلاب الدمج".. التعليم تعلن مواصفات ورقة امتحان الرياضيات لأولى وثانية ثانوي

كتب – أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام "دمج" للفصل الدراسى الأول 2019،2020.

وأرسل مستشار مادة الرياضيات، خطابا لموجهي المادة بجميع المديريات، على النحو التالي:

طلاب الصف الأول الثانوى:

يعقد الامتحان فى كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة

يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة

زمن الاجابة 3 ساعات

لا يطلب من الطالب رسم أى أشكال هندسية أو بيانية

تتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية (2سؤال اختيار من متعدد " عدد البدائل 4"، وسؤال أكمل، سؤال مزاوجة)

يتكون كل سؤال من 2 مفردة جبر و2 مفردة هندسة و1 مفردة حساب مثلثات.

النهاية الكبرى للمادة 40 درجة.

طلاب الصف الثانى الثانوى (القسم الأدبى)

يعقد الامتحان فى كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة

يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة

زمن الاجابة 3 ساعات

لا يطلب من الطالب رسم أى أشكال هندسية أو بيانية

تتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية (2سؤال اختيار من متعدد "عدد البدائل 4"، وسؤال أكمل، سؤال مزاوجة)

يتكون كل سؤال من 2 مفردة جبر و2 مفردة هندسة و1 مفردة حساب مثلثات

النهاية الكبرى للمادة 40 درجة.

طلاب الصف الثاني الثانوي (القسم العلمي) رياضيات بحتية:

يعقد الامتحان فى كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة

يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة

زمن الاجابة 3 ساعات

لا يطلب من الطالب رسم أى أشكال هندسية أو بيانية

تتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية (2سؤال اختيار من متعدد "عدد البدائل 4"، سؤال أكمل، سؤال مزاوجة)، ويتكون كل سؤال من 2 مفردة جبر و2 مفردة هندسة و1 مفردة حساب مثلثات

النهاية الكبرى للمادة 40 درجة.

طلاب الصف الثاني الثانوي (علمي) تطبيقات الرياضيات

يعقد الامتحان فى كراسة امتحانية واحدة لجميع فروع المادة

يجيب الطالب فى نفس كراسة الأسئلة

زمن الاجابة 3 ساعات

لا يطلب من الطالب رسم أى أشكال هندسية أو بيانية

تتكون الورقة الامتحانية من 4 أسئلة موضوعية (2سؤال اختيار من متعدد "عدد البدائل 4"، ويحتوي كل سؤال على 4 جزئيات ويخصص لكل سؤال 8 درجات.

سؤال اكمال (3 جزئيات له 6 درجات)

سؤال كزاوجة (4 جزئيات ويخصص له 8 درجات)

تحتوي الورقة الامتحانية على : 9 جزئيات استاتيكا ن و 6 درجات هندسية فراغية

النهاية الكبرى للمادة 30 درجة.