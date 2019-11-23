تهنئة غادة والي ومواجهة الفساد.. 20 رسالة من السيسي بمنتدى "أفريقيا 2019"

كتب – أسامة علي:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات اليوم الثاني من منتدى "أفريقيا 2019" للاستثمار، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، السبت.

وتحدث الرئيس، عن عدد من القضايا خلال حضوره جلسة المائدة المستديرة، نستعرضها في التالي:

- التنمية حق من حقوق الإنسان.

- دعا المستثمرين لضخ مزيد من استثماراتهم "استثمروا في مصر وفي أفريقيا".

- نريد تغيير حياة الناس للأفضل.

- نعمل على تنفيذ بنية أساسية تربط 50 دولة أفريقية

- ربط دول أفريقيا يحتاج 250 مليار دولار

- نتطلع لتطوير الشراكة مع "سيمنز" في القطارات والطاقة المتجددة

- لم ننجح في إقناع الشركات العالمية بالاستثمار في صناعة السيارات

- مصر أول من استقبلت شركتي "أوبر" و"كريم" للعمل على أراضيها

- "كنا دولة هشة تتعرض لإرهاب شديد" من 2011 وحتى 2013

- العاصمة الإدارية تستخدم أحدث تكنولوحيا وصلت لها الإنسانية

- أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية

- ضعف الإرادة السياسية فساد لا أسمح به

- نسعى لرقمنة منظومة الكهرباء في أسرع وقت

- وجه التهنئة لغادة والي: "بسبب جهدها وتقدير العالم لمصر الآن، تم اختيارها لتعمل وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة"

- البنية الأساسية لأفريقيا تُغير شكل القارة خلال 10 سنوات

- مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في مجالي الصناعة والزراعة

- نواجه الفساد بكل أشكاله وصوره.. المواطن الذي لا يلقى رعاية جيدة هو شكل من أشكال الفساد

- نعمل على تحسين جودة التعليم، ونعمل على إدخال الرقمنة فيه بشكل عال جدا ومتقدم من أجل أن تعليم جديد،

- ليس من السهل إقناع المستثمرين في قطاع الصناعة

- هناك خطورة بالتخلي عن دول القارة، لتترك الإرهاب "يأكلها" ويزيد معدلات تدفقات الهجرة غير شرعية إلى العالم