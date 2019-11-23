"البحيري": إثيوبيا تُصر على بناء سد النهضة رغم مخاطره



كتب- أحمد مسعد:

قال السفير عزت البحيري، رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن إثيوبيا تُصر على استكمال بناء سد النهضة، رغم مخاطره، رافضة تسليم الدراسات الفنية للسد لجهات دولية لدراسة تأثيره ومخاطره.

جاء ذلك في كلمته بندوة "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي"، والتي تنظمها الجمعية المصرية للأمم المتحدة بالقاهرة، اليوم السبت.

وأضاف "البحيري" أن السد منشأ على أرض بها "فوالق أرضية نشطة" بحسب دراسات الجيولوجيين، وهذا به مخاطر كبيرة على السد، ورفضت إثيوبيا إحالة الأمر للجان دولية.

وواصل: مصر تعتمد على مياه النيل بشكل كبير، على عكس باقي دول حوض النيل التي تعتمد على مياه الأمطار بجانب النهر.

وأوضح "البحيري" أن إثيوبيا تحاول منذ سنوات إقامة السد على اعتبار أنها صاحبة الحق في ذلك منفردة، رغم أنه من المعروف تاريخياً أن إقامة منشآت على النيل من شأنه الإضرار بحصة مصر، وبالتالي يعد ذلك بمثابة إخلال بالاتفاقيات الدولية.