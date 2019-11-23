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رئيس وكالة الفضاء: اجتماع لتحديد موعد إطلاق القمر "طيبة 1"

06:43 م السبت 23 نوفمبر 2019
رئيس وكالة الفضاء: اجتماع لتحديد موعد إطلاق القمر "طيبة 1"

القمر الصناعي طيبة سات

كتب أسامة علي:

كشف الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، عن عقد اجتماع مساء اليوم؛ لاتمام الاستعدادات وتحديد موعد إطلاق إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة سات 1"، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الجوية وقت الإطلاق.

كانت وكالة الفضاء المصرية، أعلنت تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة سات ١، في موعده أمس الساعة 11.08 مساءً؛ بسب عطل فني.

وقال القوصي لمصراوي، إن سبب التأجيل حدوث عطل فني في منصة الإطلاق، موضحا أنه تم تفريغ الصاروخ من الوقود وهو إجراء متبع عند عدم الإطلاق.

القمر الصناعي طيبة سات محمد القوصي وكالة الفضاء المصرية قمر صناعي

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