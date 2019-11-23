انطلاق الجلسة الختامية لمنتدى "أفريقيا 2019"

كتب - أسامة علي:

انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى "أفريقيا 2019" للاستثمار.

وانطلق أمس الجمعة، منتدى "أفريقيا 2019"، أكبر ملتقى للاستثمار بأفريقيا، في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ورجال أعمال من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، ومن جميع أنحاء العالم.