"الأطباء" ترحب بدعوة وزيرة الصحة لحوار موسع عن نظام التكليف

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، ترحيبها بدعوة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لعقد اجتماع موسع مع شباب أطباء التكليف، يوم الأربعاء المقبل.

كانت الوزيرة اعتذرت عن الدعوة للاجتماع الذي سبق وأن دعت له النقابة للتناقش مع أطباء التكليف من دفعتي سبتمبر التكميلية 2019، ودفعة تكليف مارس 2020، بمقر دار الحكمة بالقاهرة، اليوم السبت.

وقالت الوزيرة في خطابها: "إن التواصل الدائم وفتح قنوات الحوار يساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة".

وطالبت النقابة مجددًا إيقاف تطبيق النظام الجديد لدفعة مارس 2019 على أن يتم عقد لقاءات بين مسئولي الوزارة والنقابة وشباب الأطباء لدراسة جميع التفاصيل قبل إصدار أي قرارات تنفيذية.

وأشارت في بيان اليوم، إلى إرسال مخاطبات رسمية لمسئولي الزمالة المصرية لمعرفة الإمكانيات الحقيقية لتدريب كل أعداد شباب الأطباء المُكلفين، فضلًا عن مخاطبة الكلية الملكية في بريطانيا؛ لمعرفة مدى الاعتراف بالزمالة المصرية بالنظام الجديد.

وأثار نظام التكليف الجديد للأطباء جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وسط رفض عدد كبير من الأطباء حديثي التخرج التسجيل فيه.

ويستهدف النظام الجديد إلحاق الأطباء بالزمالة المصرية جنبًا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وفي وقت سابق، طالبت نقابة الأطباء بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

لكن وزارة الصحة مضت قدمًا في تطبيق النظام الجديد، وأعلنت تقدم قرابة 40% من أطباء دفعة سبتمبر؛ للتسجيل في نظام التكليف الجديد.

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