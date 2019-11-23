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أول تعليق من السيسي على اختيار غادة والي لمنصب أممي

05:28 م السبت 23 نوفمبر 2019
أول تعليق من السيسي على اختيار غادة والي لمنصب أممي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على جهودها في العمل خلال السنوات الماضية، والتي أسفرت عن اختيارها لمنصب رفيع في الأمم المتحدة.

وقال السيسي، خلال حضوره جلسات مؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "أهنئ الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن.. بسبب جهدها وتقدير العالم لمصر الآن، تم اختيارها لتعمل وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة".

ووجه الرئيس حديثه للوزيرة قائلًا: "ملقتش فرصة أشكرها وأهنيها قدام مصر والدنيا كلها زي دي، نحن قادمون بالعمل والإخلاص والأمانة والشرف".

واختيرت غادة والي الخميس، وكيلا للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

الرئيس السيسي غادة والي الأمم المتحدة مؤتمر أفريقيا 2019

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