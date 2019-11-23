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السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لا أسمح به

05:07 م السبت 23 نوفمبر 2019
السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لا أسمح به

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ضعف الإدارة فساد وعدم القدرة على العمل الجيد فساد وضعف التعليم فساد والإرادة السياسية الضعيفة أو المترددة فساد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "لو الإرادة السياسية في الدولة عندها قناعة حقيقة بمواجهته هتبذل كل الجهد المؤسسي علشان تحارب الفساد، إحنا في مصر علشان نجابه الفساد لابد نقفز قفزات في موضوع الرقمنة علشان نقدر نتجاوز الفساد الموجود بشكل كبير في وقت قليل".

وتابع الرئيس: "ده أمر نحن نرفضه ويسيء جدًا لأمانينا لبناء دولة ذات شأن، لا أسمح أبدًا للفساد ولا نتدخل في عمل القضاء أو مؤسسات مكافحة الفساد، اعتبارًا من الفترة الثانية جودة التعليم شغالين فيه بشكل كويس ومدخلين فيه رقمنة بشكل عالي ومتقدم نفس الكلام تحسين مستوى الصحة في مصر، المواطن المريض ده شكل من أشكال عدمم الاهتمام والفساد".

الرئيس السيسي منتدى افريقيا مؤتمر أفريقيا

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