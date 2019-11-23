أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية

05:00 م السبت 23 نوفمبر 2019
السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أنفقت على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما يقرب من 4 تريليونات جنيه: "وناس كتير كانت مستعجبة بنعمل ده ليه".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "نطرح ده للرأي العام في أفريقيا لأن الناس ممكن ماتستوعبش ده، بغض النظر هيتم تمويله وطنيًا أو من خلال قروض أو غيره، كتير من الناس مش مستوعبة ده، بتكلم على مصر اللي كان فيها بنية قبل كده صرفنا عليها حوالي 250 مليار دولار، زملائنا الموجودين دلوقتي من المستثمرين والبنوك عايزين يعملوا استثمارات في البنية التحتية تبقوا مستعدين تعملوها دون خوف".

وتابع السيسي: "لو عملنا ده في إطار خطة كل دولة أفريقية هيبقى فيه تحديات، لكن لو اتعملت على المستوى القاري من خلال تمويل ضخم جدًا بقولكم هيساهم مساهمة كبيرة جدًا للتحرك في هذا المجال بشكل أفضل".​

السيسي مؤتمر أفريقيا 2019 البنية التحتية

الخبر التالى:

السيسي: ضعف الإرادة السياسية فساد لا أسمح به
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. كريستال بالاس 0 - 0 ليفربول.. صلاح على مقاعد البدلاء