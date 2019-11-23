السيسي: أنفقنا 4 تريليونات جنيه على البنية التحتية

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أنفقت على البنية التحتية خلال السنوات الماضية، ما يقرب من 4 تريليونات جنيه: "وناس كتير كانت مستعجبة بنعمل ده ليه".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "نطرح ده للرأي العام في أفريقيا لأن الناس ممكن ماتستوعبش ده، بغض النظر هيتم تمويله وطنيًا أو من خلال قروض أو غيره، كتير من الناس مش مستوعبة ده، بتكلم على مصر اللي كان فيها بنية قبل كده صرفنا عليها حوالي 250 مليار دولار، زملائنا الموجودين دلوقتي من المستثمرين والبنوك عايزين يعملوا استثمارات في البنية التحتية تبقوا مستعدين تعملوها دون خوف".

وتابع السيسي: "لو عملنا ده في إطار خطة كل دولة أفريقية هيبقى فيه تحديات، لكن لو اتعملت على المستوى القاري من خلال تمويل ضخم جدًا بقولكم هيساهم مساهمة كبيرة جدًا للتحرك في هذا المجال بشكل أفضل".​