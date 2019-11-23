السيسي: "كنا دولة هشة تتعرض لإرهاب شديد"

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر خلال سنوات 2011 و2012 و2013 وحتى 2014 كانت دولة هشة، تعاني من الإرهاب الشديد.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "أنتم جايين لازم تعرفوا اللي كنا فيه، في 2011 وحتى 2014 في دولة هشة جدًا وغير مستقرة، وتتعرض لإرهاب شديد، وهذا الإرهاب مالوش خطر واحد، لكن له عدة مخاطر".

وتابع السيسي: "الإرهاب يقتل أمل وتنمية، ويبعد المستثمرين، ويزيد تكلفة الإقراض، ويخلق بطالة، ويضيع سياحة، ويخلي البلد في حالة شلل كاملة، تصوروا الدولة دي بتواجه الإرهاب وبتنمو، مخدناش قرار مواجهة الإرهاب الأول، وبعدين نبقى نحقق التنمية لما نخلص، جهد واستقرار وأموال ضخمة جدًا تم ضخها".​