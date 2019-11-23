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السيسي عن "أوبر": "أديتلهم فكرة النقل الجماعي"

04:53 م السبت 23 نوفمبر 2019
السيسي عن "أوبر": "أديتلهم فكرة النقل الجماعي"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر أول من استقبلت شركتي "أوبر" و"كريم" للعمل على أراضيها: "كنا أول من استقبلنا أوبر وكان كريم معاه، وأديناهم الفرصة للعمل في مصر".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "أفريقيا 2019"، اليوم السبت: "وشجعناهم على النجاح، وكانت ليا عندهم فكرة إنهم يدخلوا على النقل الجماعي وليس نقل الأفراد فقط، عايزين نشوف الكلام ده في مصر، بنشجع أوبر".

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل: "قانون النقل طلع فعلًا من 3 أشهر وناقشناه في مجلس الوزراء وحضرتك جيت في صف الشركة، وخفضنا مقابل إصدار الرخصة خاصة في أوبر التي تمتلك أكثر من 50 ألف سيارة ونزلت الرقم للنصف". ​

السيسي أوبر مؤتمر أفريقيا 2019 النقل الجماعي كامل الوزير

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