وفد إمارتي يزور "بيت التطوع" أول مقر لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية

إقبال كثيف من الشباب على "شغلني": علمنا بالملتقى من تغريدة "ساويرس"

القاهرة- (مصراوي):

زار وفد إماراتي، مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، "بيت التطوع "، في إطار إجراء معايشة على مدار أسبوع، للاستفادة من تجربة مصر في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات.

ويعد "بيت التطوع"، أول مقر لمتطوعي الصندوق بالجامعات المصرية، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة، في مواجهة المخدرات وذلك خلال تواجد الوفد الإماراتي فى القاهرة وإجراء معايشة على مدار أسبوع للاستفادة من تجربة مصر في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات .

وحرص الوفد الذي يضم كل من العقيد عبدالله حسن مطر مدير مركز حماية الدولي التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، والملازم خليل ميرزا أهلي رئيس قسم البرامج الطلابية بمركز حماية الدولىي، والملازم خولة جابر سلطان رئيس قسم استشارات الإدمان والرعاية اللاحقة، بمركز حماية بمرافقة الدكتور أحمد الكتامي المشرف العام على الخط الساخن بالصندوق، والدكتور إبراهيم عسكر مدير برامج التوعية بالصندوق، على الاستماع إلى المتطوعين بمقر "بيت التطوع"، وكيفية استثمار طاقات الشباب في برامج التوعية بأضرار المخدرات.

وأشاد الوفد بالتجربة معربًا عن أمله في كيفية نقلها إلى دولة الإمارات، في ظل تنفيذ المتطوعين برامج غير تقليدية مثل الرسم والفن والألعاب الابتكارية بطرق إبداعية لجذب طلاب الكليات لتنفيذ برامج التوعية، واستخدام أيضًا دليل الأسرة للوقاية من المخدرات بطريقة "برايل" لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين.

كما تفقد الوفد مقر دراسة الدبلوم المهني لخفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة ينفذها الصندوق في مجال علاج الإدمان، وخفض الطلب على المخدرات، على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

واستمع الوفد إلى كيفية تصميم البرنامج الدراسي بدبلوم مكافحة وعلاج الإدمان، والذي ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى مشروع بحثي خاص بكل طالب يقدم في نهاية الفصل الثاني، وأشاد الوفد بأهمية الدبلوم وكيفية تطبيقها في دولة الإمارات.

وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن زيارة الوفد الإماراتي للصندوق للاطلاع على تجربته في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية بأضرار المخدرات، يأتي تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.​