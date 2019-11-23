السيسي: نعمل على تنفيذ بنية أساسية تربط 50 دولة أفريقية

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وشركائها الأفارقة، يتحركون بقوة في الاتحاد الأفريقي، لتنفيذ بنية أساسية قارية، تستطيع ربط 50 دولة، من خلال الطرق والسكة الحديد، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الرئيس في كلمته اليوم السبت، أمام مؤتمر "أفريقيا 2019": "بأقول للشركات العالمية ومؤسسات التمويل، استهدفوا الواقع في أفريقيا، كعمل اقتصادي، وليس كعمل خيري، خاصة أن معظم أسواق العالم تشبعت بالسلع والاستثمارات".

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