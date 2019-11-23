"البيئة" تشارك في المعسكر الثاني لسفراء التنمية المستدامة "هويتنا المصرية"

كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية وقطاع حماية الطبيعة في المعسكر الثاني لسفراء التنمية المستدامة لجمعية صوت شباب مصر رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، تحت شعار "هويتنا المصرية" بمحافظة بورسعيد، والذي يقام تحت رعاية وزارتي البيئة والشباب والرياضة، ويهدف إلى غرس روح المواطنة في نفوس الشباب وكيفية المشاركة في صنع القرار باعتبارهم كوادر المستقبل.

ويشارك في المعسكر حوالي 100 شاب وفتاة من محافظات مصر وعدد من الطلبة العرب والأفارقة الذين يدرسون في الجامعات المصرية، في إطار إعداد كوادر من الطلائع والشباب من كافة أنحاء الجمهورية، ومن جميع فئات المجتمع لنشر الوعي بضرورة دمج البعد البيئي في عملية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتضمن المعسكر إلقاء محاضرات عن المحور البيئي لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، إضافة إلى دور الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة.

كما شمل المعسكر تفعيل دور الشباب في كيفية الحفاظ على حماية البيئة، إضافة إلى تأهيل الشباب الأفريقي ليكون صانع قرار ويشعر بالمسئولية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي ختام المعسكر تم تنظيم زيارة ميدانية لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد.​