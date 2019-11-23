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الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019

03:28 م السبت 23 نوفمبر 2019
الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي):

أفادت فضائية "اكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد مؤتمر أفريقيا 2019، في العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي هذا في اليوم الثاني من أيام المؤتمر، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القارة السمراء، في إطار ترأس مصر للاتحاد الأفريقي.​

السيسي مؤتمر أفريقيا 2019 العاصمة الإدارية الجديدة

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