القوى العاملة: اتفاقية لصرف علاوة خاصة لـ5 آلاف عامل

القاهرة- (أ ش أ):

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم السبت ، توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيهًا.

وتعد هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019، ويستفيد منها 5000 عامل في 20 شركة.

ونصت الاتفاقيات على أن يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارًا من أول يناير 2019 وحتي تاريخه جزء من هذه العلاوة، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.

وقع الاتفاقية محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، وعبدالناصر بكر رئيس الاتحاد المحلي لعمال المحافظة، بحضور محمد عبدالرحمن وكيل وزارة القوى العاملة للاستخدام ومعلومات سوق العمل، حازم علي حسن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال وزير القوى العاملة: "صرف هذه العلاوة يأتي إيمانًا من أصحاب الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي الوقت نفسه في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي".

وأضاف الوزير، أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطىً جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوًة وتدعيمًا وازدهارًا.

وطالب وزير القوى العاملة الجميع بذل المزيد من الجهد والعرق كل في مكان عمله، كي نسهم جميعًا في خلق نهضة شاملة تعم جميع النواحي والجوانب في الدولة المصرية، والمساهمة في رفع أسهم الاقتصاد المصري.

وقدّم الوزير شكره للمحافظ ومديرية القوى العاملة بأسيوط وأصحاب الأعمال، على المجهود الكبير الذي بذل لتوقيع هذه الاتفاقية، بما يسهم في تقديم خدمة للعمال، مناشدًا باقي الشركات ورجال الأعمال أن يكونوا سباقين لتوقيع المزيد من الاتفاقيات.​