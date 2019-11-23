الأكبر في أفريقيا.. "الكهرباء" تستعد للاحتفال بتنفيذ مجمع بنبان

كتب- محمد صلاح:

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للاحتفال خلال أيام، بالانتهاء من تنفيذ أكبر مجمع محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، بعد مدة تنفيذ بلغت 3 سنوات متتالية.

وعقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا بمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة، والمتجددة بمقر ديوان عام الوزارة وبحضور الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لمناقشة واستعراض التجهيزات اللازمة لافتتاح مجمع بنبان الشمسي بقدرة 1465 ميجاوات والذي من المتوقع أن يتم افتتاحه الشهر المقبل.

ويستهدف قطاع الكهرباء، أن تكون نسبة القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 20% بحلول عام 2022، من خلال استراتيجية تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى 42% عام 2035.

وانتهت الشركات من تنفيذ المجمع الذي يعد أكبر مجمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أفريقيا وضمن الأكبر بالعالم، حيث استغرق بناء المجمع 3 سنوات، وتبلغ مساحته 37 كلم مربع وستبلغ قدرته الإنتاجية 1.5 ميجاوات، وسيولد كمية من الكهرباء تكفي أكثر من مليون منزل.

وتبلغ عدد المحطات ضمن مجمع بنبان 32 محطة، وتمثل الطاقة الإنتاجية 90% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من السد العالي.

وتبلغ حجم الاستثمارات في المشروع نحو ملياري دولار، وساهمت عددًا من المؤسسات الدولية في التمويل من بينها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر الأوروبي.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تشغيل مجمع محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان، من خلال 32 مشروعًا نفذه القطاع الخاص بتمويلات أجنبية.

وأضاف حمزة في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم ربط جميعة محطات مجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية بإجمالي 32 محطة بقدرة 1465 ميجاوات بالكامل بالشبكة القومية للكهرباء بعد بدء إنتاجها.

وأشار إلى أن "بنبان"، فاز بأفضل مشروع لعام 2018 من البنك الدولي، وبلغ إجمالي استثماراته 2.2 مليار دولار، وموّلته مؤسسة التمويل الدولية بواقع 653 مليون دولار، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، بقيمة 500 مليون دولار، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقود تحالفًا من 9 بنوك عالمية تستثمر للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من مشروع تركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذه على مساحة 500 ألف متر مربع، متوقعًا أن ينتج 53 ألف ميجاوات ساعة سنويًا بما يوفر 12 ألف طن بترول مكافئ، ويحد من انبعاثات 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

وأشار إلى أن المشروع ضمن التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، حيث يتم تمويله من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض ميسَّر بقيمة 40 مليون يورو على أن يستخدم فائض القرض فى تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى.​